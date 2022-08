Elezioni | Giobbe Covatta candidato con Verdi-Sinistra | ' cambiamento climatico la priorità'

(Di lunedì 22 agosto 2022) Roma, 22 ago. (Adnkronos) - “Penso che ilnon sia ‘una', ma che sia ‘la': senza affrontare questa sfida, nei prossimi anni non sarà possibile fare altro. Per questo motivo, ho deciso di candidarmi con l'Alleanza, affascinato dall'energia delle ragazze e dei ragazzi dei Fridays for Future che ogni giorno, nella loro vita quotidiana ma anche nelle piazze e nelle strade di tutto il mondo, stanno lottando per garantire un futuro all'umanità". Lo ha spiegato, durante la manifestazione al termine del 'Nuovo energie tour' per la presentazione delle candidature di 'Alleanza'.

Giobbe Covatta: "Non mi preoccupa cosa vuol fare Salvini domani, mi spaventa cosa ha in mente per il futuro remoto" Roma, 22 ago. "Penso che il cambiamento climatico non sia 'una' priorità, ma che sia 'la' priorità: senza affrontare questa sfida, nei prossimi anni non sarà po ...