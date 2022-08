Elezioni, Forza Italia presenta i candidati tra conferme ed esclusi. Marta Fascina correrà nel collegio di Marsala (Di lunedì 22 agosto 2022) Elezioni, Forza Italia sta chiudendo e presentando le liste in vista del 25 settembre. Ci sono diverse conferme così come dei nomi a sorpresa. In queste ultime ore, restano da sistemare alcuni nomi pesanti. Elezioni, Forza Italia presenta i candidati tra conferme ed esclusi Alle ore 20 del 22 agosto si chiude il termine per presentare le liste dei candidati in vista delle Elezioni del 25 settembre. Forza Italia sta presentando i propri schieramenti con qualche sorpresa, conferma ed esclusione eccellente. Rita Dalla Chiesa è candidata con Forza ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 22 agosto 2022)sta chiudendo endo le liste in vista del 25 settembre. Ci sono diversecosì come dei nomi a sorpresa. In queste ultime ore, restano da sistemare alcuni nomi pesanti.traedAlle ore 20 del 22 agosto si chiude il termine perre le liste deiin vista delledel 25 settembre.stando i propri schieramenti con qualche sorpresa, conferma edone eccellente. Rita Dalla Chiesa è candidata con...

