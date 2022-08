Elezioni, dove si candida Berlusconi. In campo anche “Lady B.” e Rita Dalla Chiesa (Di lunedì 22 agosto 2022) Finalmente Forza Italia ha chiuso le liste, o almeno così parrebbe: ancora nulla di ufficiale, ma dentro alle fila del partito di Berlusconi sarebbe ormai tutto deciso in Campania e Calabria, e anche in Puglia. Proprio nella regione partenopea è il leader, Silvio Berlusconi, a candidarsi, capolista al Senato. Accanto a lui l’amico di sempre, il fido alleato Antonio Tajani, alla Camera. Secondo quanto riferito da rumors interni a Palazzo Chigi, non sarebbe stato confermato nessun nome uscente. L’ex Cav sarà seguito da Annamaria Bernini, Tajani invece Dalla “quasi moglie” di B. Marta Fascina, che – assicurano da FI – avrà un seggio blindato. Come anticipa Adnkronos, “Lady B” dovrebbe correre in tutti e quattro i collegi proporzionali, Campania 1 e 2. Ma non c’è solo la ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 22 agosto 2022) Finalmente Forza Italia ha chiuso le liste, o almeno così parrebbe: ancora nulla di ufficiale, ma dentro alle fila del partito disarebbe ormai tutto deciso in Campania e Calabria, ein Puglia. Proprio nella regione partenopea è il leader, Silvio, arsi, capolista al Senato. Accanto a lui l’amico di sempre, il fido alleato Antonio Tajani, alla Camera. Secondo quanto riferito da rumors interni a Palazzo Chigi, non sarebbe stato confermato nessun nome uscente. L’ex Cav sarà seguito da Annamaria Bernini, Tajani invece“quasi moglie” di B. Marta Fascina, che – assicurano da FI – avrà un seggio blindato. Come anticipa Adnkronos, “B” dovrebbe correre in tutti e quattro i collegi proporzionali, Campania 1 e 2. Ma non c’è solo la ...

