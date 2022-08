Elezioni: Cucchi, 'mai rassegnata alla sconfitta' (Di lunedì 22 agosto 2022) Roma, 22 ago. (Adnkronos) - "Non mi sono mai rassegnata nè mai lo farò alla sconfitta quando so che sto combattendo una battaglia giusta. Sono molto arrabbiata perché vedo una campagna elettorale nella quale tutti ci danno per sconfitti, compresi noi stessi. Non sono abituata a perdere, non mi piace perdere, sono quella che si è battuta per gran parte della sua vita per ciò in cui credeva e anche questa volta voglio continuare a farlo". Lo ha affermato Ilaria Cucchi durante la manifestazione al termine del 'Nuovo energie tour' per la presentazione delle candidature di 'Alleanza Verdi-Sinistra'. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) Roma, 22 ago. (Adnkronos) - "Non mi sono mainè mai lo faròquando so che sto combattendo una battaglia giusta. Sono molto arrabbiata perché vedo una campagna elettorale nella quale tutti ci danno per sconfitti, compresi noi stessi. Non sono abituata a perdere, non mi piace perdere, sono quella che si è battuta per gran parte della sua vita per ciò in cui credeva e anche questa volta voglio continuare a farlo". Lo ha affermato Ilariadurante la manifestazione al termine del 'Nuovo energie tour' per la presentazione delle candidature di 'Alleanza Verdi-Sinistra'.

