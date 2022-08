Elezioni, Calenda: Immorale postare il video di uno stupro, Meloni vergognati (Di lunedì 22 agosto 2022) “Denunciare uno stupro è un atto dovuto. Mostrarlo per fini di campagna elettorale è un atto Immorale e irrispettoso in primo luogo per la donna che lo ha subito, che certamente non vorrebbe essere esposta sui social in questo modo. Giorgia Meloni vergognati”. Così Carlo Calenda su twitter. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 22 agosto 2022) “Denunciare unoè un atto dovuto. Mostrarlo per fini di campagna elettorale è un attoe irrispettoso in primo luogo per la donna che lo ha subito, che certamente non vorrebbe essere esposta sui social in questo modo. Giorgia”. Così Carlosu twitter. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Giorgiolaporta : Caos a #sinistra dopo il caso #LaRegina: #Pittella ex presidente della Regione #Basilicata va col #TerzoPolo di… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Gabriele Albertini non è candidato. L'ex sindaco puntava a correre nella sua Milano, dove è stato p… - fattoquotidiano : Elezioni, grana Albertini a Milano per Calenda: “Si è proposto per sms, non lo sentivo da anni”. Ma l’ex sindaco: “… - infoitinterno : Elezioni, il giorno delle liste. Di Sandro rinuncia: “Schifo di candidature”. Calenda con Noi Moderati - RedPeriodismoMx : RT @PagellaPolitica: Secondo Carlo Calenda, «a Roma prima delle elezioni comunali ci davano al 5,9 per cento e abbiamo preso il 19,8 per ce… -