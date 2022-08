Elezioni: Calenda, 'confronto tv solo Letta-Meloni nemmeno in Urss...' (Di lunedì 22 agosto 2022) Roma, 22 ago. (Adnkronos) - "Io sono disponibile a fare un confronto con tutti, Meloni, Fratoianni, Salvini, Berlusconi, Letta... Letta e Meloni dicono, 'facciamo con Sandra e Raimondo', come li chiamano i giornalisti. Ma secondo i sondaggi loro rappresentano molto meno del 50% degli elettori, perché escludere gli altri? Non succedeva neanche nell'Unione sovietica". Così Carlo Calenda a Coffee Break su La7. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) Roma, 22 ago. (Adnkronos) - "Io sono disponibile a fare uncon tutti,, Fratoianni, Salvini, Berlusconi,...dicono, 'facciamo con Sandra e Raimondo', come li chiamano i giornalisti. Ma secondo i sondaggi loro rappresentano molto meno del 50% degli elettori, perché escludere gli altri? Non succedeva neanche nell'Unione sovietica". Così Carloa Coffee Break su La7.

