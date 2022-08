Elezioni: Calenda a Meloni, 'togli quel video, esposizione social ulteriore violenza' (Di lunedì 22 agosto 2022) Roma, 22 ago. (Adnkronos) - "Abbiamo entrambi delle figlie. Pensa Giorgia Meloni se in sovrappiù alla violenza si trovassero esposte su tutti i social. Per favore togli questo video. Contano solo le vittime". Così Carlo Calenda su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) Roma, 22 ago. (Adnkronos) - "Abbiamo entrambi delle figlie. Pensa Giorgiase in sovrappiù allasi trovassero esposte su tutti i. Per favorequesto. Contano solo le vittime". Così Carlosu twitter.

Giorgiolaporta : Caos a #sinistra dopo il caso #LaRegina: #Pittella ex presidente della Regione #Basilicata va col #TerzoPolo di… - Adnkronos : ”Denunciare uno stupro è un atto dovuto. Mostrarlo per fini di campagna elettorale è irrispettoso”. - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Gabriele Albertini non è candidato. L'ex sindaco puntava a correre nella sua Milano, dove è stato p… - pierfratorrisi : RT @Adnkronos: ”Denunciare uno stupro è un atto dovuto. Mostrarlo per fini di campagna elettorale è irrispettoso”. - Davide27862 : RT @Massimi47715989: -