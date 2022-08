Elezioni, Berlusconi “Da Forza Italia liste forti e competitive” (Di lunedì 22 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Forza Italia ha presentato liste forti e competitive, privilegiando la qualità. Propone agli elettori nomi di alto profilo, donne e uomini che hanno dimostrato competenza e coerenza, onestà e tenacia nella vita, nel lavoro, nell'impegno sociale, culturale, civile”. Così su Facebook il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi.“Affianchiamo a una squadra di parlamentari di grande esperienza molto volti nuovi espressione della società civile. Fra questi uno dei volti più amati della televisione, Rita Dalla Chiesa, che è anche un nome simbolo della lotta alla mafia e del servizio alle istituzioni, per le quali suo padre diede la vita, Maurizio Casasco, Presidente della Confederazione della Piccola e Media industria, perchè le ... Leggi su iltempo (Di lunedì 22 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “ha presentato, privilegiando la qualità. Propone agli elettori nomi di alto profilo, donne e uomini che hanno dimostrato competenza e coerenza, onestà e tenacia nella vita, nel lavoro, nell'impegno sociale, culturale, civile”. Così su Facebook il presidente diSilvio.“Affianchiamo a una squadra di parlamentari di grande esperienza molto volti nuovi espressione della società civile. Fra questi uno dei volti più amati della televisione, Rita Dalla Chiesa, che è anche un nome simbolo della lotta alla mafia e del servizio alle istituzioni, per le quali suo padre diede la vita, Maurizio Casasco, Presidente della Confederazione della Piccola e Media industria, perchè le ...

