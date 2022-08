Elezioni, Berlusconi: caro energia colpa della miopia di sinistra (Di lunedì 22 agosto 2022) "Mentre l'attenzione dei leader politici di questi giorni è tutta concentrata sulle liste e sulle candidature sul nostro Paese si sta abbattendo un'emergenza molto grave: il costo dell'elettricità e ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 22 agosto 2022) "Mentre l'attenzione dei leader politici di questi giorni è tutta concentrata sulle liste e sulle candidature sul nostro Paese si sta abbattendo un'emergenza molto grave: il costo dell'elettricità e ...

