Elezioni, Allegro (Iniziativa): “5 mantra per promuovere stagione sviluppo” (Di lunedì 22 agosto 2022) (Adnkronos) – “Un nuovo governo che volesse veramente promuovere una nuova stagione di sviluppo e rafforzamento nazionale dovrebbe avere 5 mantra: 1) imprese al centro e politica industriale: solo le imprese generano ricchezza e trainano l’occupazione in modo sostenibile; 2) politica di sviluppo del Mezzogiorno che è la vera chiave per sboccare la crescita del pil del paese; 3) passare dalla stagione di bonus e aiuti che parlano alla pancia del paese ad un sistema stabile nel tempo (almeno a 4/5 anni) di chiari, trasparenti e non farraginosi ‘sostegni allo sviluppo’ di imprese e famiglie che consentono una corretta programmazione e non spiazzino il mercato; 4) affrontare il ‘big issue’ nazionale della bassa produttività della Pa: con il Pnrr ha un ruolo centrale ma da ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 22 agosto 2022) (Adnkronos) – “Un nuovo governo che volesse veramenteuna nuovadie rafforzamento nazionale dovrebbe avere 5: 1) imprese al centro e politica industriale: solo le imprese generano ricchezza e trainano l’occupazione in modo sostenibile; 2) politica didel Mezzogiorno che è la vera chiave per sboccare la crescita del pil del paese; 3) passare dalladi bonus e aiuti che parlano alla pancia del paese ad un sistema stabile nel tempo (almeno a 4/5 anni) di chiari, trasparenti e non farraginosi ‘sostegni allo’ di imprese e famiglie che consentono una corretta programmazione e non spiazzino il mercato; 4) affrontare il ‘big issue’ nazionale della bassa produttività della Pa: con il Pnrr ha un ruolo centrale ma da ...

LocalPage3 : Elezioni, Allegro (Iniziativa): '5 mantra per promuovere stagione sviluppo' - Moonbootica : RT @DarioNardella: Mettere sullo stesso piano lo svago allegro di #SannaMarin con il Papeete di #Salvini in cui si irride l’Inno e i festin… - mgt_emmegitit : RT @DarioNardella: Mettere sullo stesso piano lo svago allegro di #SannaMarin con il Papeete di #Salvini in cui si irride l’Inno e i festin… - DarioNardella : Mettere sullo stesso piano lo svago allegro di #SannaMarin con il Papeete di #Salvini in cui si irride l’Inno e i f… -