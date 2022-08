Elezioni 2022, liste Forza Italia: alta tensione su esclusi (Di lunedì 22 agosto 2022) (Adnkronos) – alta tensione in Forza Italia per gli esclusi dalle liste. Veleni, vecchi rancori che riemergono, veti incrociati: c’è un po’ di tutto nelle ultime ore concitate della trattativa per ‘caselle’ e nomi. Raccontano che potrebbe essere a forte rischio la ricandidatura del deputato Andrea Ruggieri, uno dei fedelissimi di Silvio Berlusconi, già responsabile della comunicazione tv del Cav e volto noto del partito, nonché nipote di Bruno Vespa. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 22 agosto 2022) (Adnkronos) –inper glidalle. Veleni, vecchi rancori che riemergono, veti incrociati: c’è un po’ di tutto nelle ultime ore concitate della trattativa per ‘caselle’ e nomi. Raccontano che potrebbe essere a forte rischio la ricandidatura del deputato Andrea Ruggieri, uno dei fedelissimi di Silvio Berlusconi, già responsabile della comunicazione tv del Cav e volto noto del partito, nonché nipote di Bruno Vespa. L'articolo proviene daSera.

