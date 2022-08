ElectricBrands Evetta - La rivale della Microlino si ' scopre' e diventa Openair

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 22 agosto 2022) I tedeschi dell'ci prendono gusto e aprono gli ordini (o meglio, i preordini), variante scoperta dell', la bubblecar ispirata alla celebre Isetta. Grandedell'italiana, (cliccate qui per i due modelli a confronto), questo curioso quadriciclo elettrico è destinato a chi non si accontentaversione chiusa, senza preoccuparsi troppo del portafogli. Edizione lancio. Proprio così: per avere questa variante tocca mettere in conto un prezzo di listino di 33.333 euro, calcolato con l'IVA tedesca al 19% e dunque ben superiore ai 19.450 richiesti per l'ordinaria. Come per quest'ultima, parliamo tuttavia di un'edizione di lancio dalla ricca lista di accessori, mentre le...