Ecco il piano per impedire al centrodestra di governare

la Repubblica

In Italia il grosso scatterebbe con il terzo livello d'allerta immaginato già a primavera daldi reazione del governo, in caso di stop ai flussi russi che ancora valgono 10 miliardi di metri ...La compagna del Cavaliere, Marta Fascina , è invece presente nei collegi di Napoli, Benevento - Caserta e Avellino - Salerno della Camera, alle spalle di Antonio Tajani , altro nome di primo... Gas, ecco il piano di emergenza: due gradi in meno in casa e tagli alle imprese (ANSA) - NAIROBI, 23 AGO - La "petizione" contro il risultato delle elezioni presidenziali in Kenya presentata ieri dalla coalizione politica del candidato sconfitto, Raila Odinga, non parla di errori ...Nato ad Hanoi, Le Pho ha avuto un'importante e prolifica carriera, principalmente in Francia, dove ha vissuto dal 1937 in poi ...