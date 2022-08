Ecco i nomi dei candidati di Fratelli d' Italia | da Tremonti a Pera | i conservatori si confermano tali

RI_news3 : Il Partito Democratico è un covo di estremisti rossi e gentaglia violenta: ecco i nomi horror: - PolicyMaker_mag : Ecco i nomi dei #candidati di Fratelli d’Italia - Carlino_Pesaro : Arrivano Meloni e Salvini Fratelli d’Italia: ecco i nomi - UnioneSarda : #Sardegna - Elezioni, ecco i nomi dei candidati del M5S nei sei collegi dell'Isola - globalistIT : -

Anche perché c'è tempo soltanto fino alle 20 di oggi per depositare le liste con i. In "palio" ci sono 15 posti, 10 alla Camera e 5 al Senato, 9 in meno rispetto alla passata legislatura....'Tra questicome Marcello Pera, Carlo Nordio, Eugenia Roccella, Giulio Tremonti, Giuseppe Pecoraro, Maurizio Leo, Antonio Guidi, Giulio Terzi di Sant'Agata, Claudio Barbaro, Renato Ancorotti, ...Centrodestra favorito nei sondaggi, le sfide più aperte sono quelle fra Katia Piccardo e Ilaria Cavo e fra Sandro Biasotti e Luca Pastorino ...Alcuni nomi erano già noti: per la Camera dei deputati Edoardo Rixi ... correrà nel collegio di Levante. Per il Senato, invece, ecco un nome di Fratelli d'Italia per il Ponente: il candidato è Gianni ...