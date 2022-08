"Ecco cosa accadrà adesso": la terribile profezia della Maglie dopo l'attentato (Di lunedì 22 agosto 2022) L'attentato a Darya Dugina ha scosso il mondo. Un attentato brutale che mette in discussione la tenuta di Putin in Russia e apre nuovi scenari per la guerra con l'Ucraina. Le conseguenze di questo attentato non saranno certo morbide. La Russia sospetta che dietro possa esserci Kiev mentre un altra scuola di pensiero sostiene che dietro l'attentato ci possano essere fronde anti-Putin o il Cremlino stesso. Capire cosa sia accaduto davvero e chi possa esserci dietro un gesto così barbaro non sarà facile. Ma una cosa è certa: si tratta di un atto di guerra senza se e senza ma. L'attentato va inquadrato nel contesto bellico che sta insanguinando l'Ucraina da diversi mesi. E su quanto accaduto è intervenuta a Controcorrente, Maria Giovanna Maglie ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) L'a Darya Dugina ha scosso il mondo. Unbrutale che mette in discussione la tenuta di Putin in Russia e apre nuovi scenari per la guerra con l'Ucraina. Le conseguenze di questonon saranno certo morbide. La Russia sospetta che dietro possa esserci Kiev mentre un altra scuola di pensiero sostiene che dietro l'ci possano essere fronde anti-Putin o il Cremlino stesso. Capiresia accaduto davvero e chi possa esserci dietro un gesto così barbaro non sarà facile. Ma unaè certa: si tratta di un atto di guerra senza se e senza ma. L'va inquadrato nel contesto bellico che sta insanguinando l'Ucraina da diversi mesi. E su quanto accaduto è intervenuta a Controcorrente, Maria Giovanna...

