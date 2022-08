“È ridicolo” UeD | colpo di scena La vip della tv salta | “Non sarà lei la nuova tronista”

(Di lunedì 22 agosto 2022) La notizia inaspettata su Uomini e Donne è arrivata in queste ore. Si era parlato con forzapossibilità che comefosse stata scelta un volto nototelevisione, che è stata recentemente protagonista di una trasmissione molto seguita dal pubblico. Essendo diventata single da poco, pareva un nome ben spendibile per Maria De Filippi, che avrebbe creato certamente grosse attenzioni su di lei e soprattutto sul Trono Classico, vista la presenza di una ragazza molto seguita dai giovani. Ma a quanto pare a Uomini e Donne nonlei la. A confermare quest’ultima indiscrezione è stata una persona molto informata del mondo del gossip etelevisione, ovvero l’influencere Amedeo Venza. Ha dedicato una sua Instagram ...

L'opinionista del programma Gianni Sperti ha commentato il comportamentodi Gemma e gli si ... Poi il cavaliere disostiene la sua tesi argomentando di non voler frequentare la dama perché ...... Alex Belli ha fatto ritorno in studio oltre ad avere l'ennesimo efaccia a faccia con ... La faccenda ha fatto letteralmente esplodere Dayane Mello , amica dell'ex volto di. La brasiliana, ...Però ora siamo arrivati a un punto… più che altro mi state scrivendo sempre le stesse cose – sono state le parole di Colombo in una serie di Instagram Stories - Pur non essendosi mai sposati, i due so ...Arriva la conferma da parte della storica coppia del programma di Maria De Filippi: l'ex tronista svela cosa sta accadendo ...