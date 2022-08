È morto Leon Vitali, attore e a lungo collaboratore di Stanley Kubrick (Di lunedì 22 agosto 2022) È morto a 74 anni l’attore britannico Leon Vitali, noto soprattutto per aver interpretato Lord Bullingdon nel film Barry Lyndon (1975) di Stanley Kubrick e per essere stato a lungo collaboratore del famoso regista americano. Vitali è morto venerdì e Leggi su ilpost (Di lunedì 22 agosto 2022) Èa 74 anni l’britannico, noto soprattutto per aver interpretato Lord Bullingdon nel film Barry Lyndon (1975) die per essere stato adel famoso regista americano.venerdì e

