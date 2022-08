Dugin, il futuro della Russia e quello di Putin. Scrive Sisci (Di lunedì 22 agosto 2022) La notte del 20 agosto è tornata la vecchia tradizione russa del terrorismo. Darya Dugin, figlia di Alexander, ideologo di punta e consigliere del presidente russo Vladimir Putin, è stata uccisa da una bomba mentre viaggiava con la sua auto su un’autostrada fuori Mosca. Sembra che il padre avrebbe dovuto essere con lei, ma ha cambiato piano all’ultimo momento. Le informazioni nelle prime ore erano che l’attacco fosse stato condotto da specialisti (conoscevano i movimenti di Dugin) con abilità militare (l’auto è stata fatta esplodere con un ordigno esplosivo improvvisato, difficile da realizzare senza esperienza). Con il passare del tempo tutto si è confuso. Ora si dice di una bomba sotto il sedile dell’auto, di telecamere sul parcheggio spente da settimane. C’è ridda di voci a Mosca sugli autori: esercito, servizi di sicurezza, ... Leggi su formiche (Di lunedì 22 agosto 2022) La notte del 20 agosto è tornata la vecchia tradizione russa del terrorismo. Darya, figlia di Alexander, ideologo di punta e consigliere del presidente russo Vladimir, è stata uccisa da una bomba mentre viaggiava con la sua auto su un’autostrada fuori Mosca. Sembra che il padre avrebbe dovuto essere con lei, ma ha cambiato piano all’ultimo momento. Le informazioni nelle prime ore erano che l’attacco fosse stato condotto da specialisti (conoscevano i movimenti di) con abilità militare (l’auto è stata fatta esplodere con un ordigno esplosivo improvvisato, difficile da realizzare senza esperienza). Con il passare del tempo tutto si è confuso. Ora si dice di una bomba sotto il sedile dell’auto, di telecamere sul parcheggio spente da settimane. C’è ridda di voci a Mosca sugli autori: esercito, servizi di sicurezza, ...

