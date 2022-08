Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Djuricic sfida gli amici serbi: 'Che Kostic! Vlahovic sarà leggenda ma basta gol alla Samp' - sportli26181512 : Djuricic sfida gli amici serbi: 'Che Kostic! Vlahovic sarà leggenda ma basta gol alla Samp': Djuricic sfida gli ami… - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Djuricic sfida gli amici serbi: 'Che Kostic! Vlahovic sarà leggenda ma basta gol alla Samp' - Gazzetta_it : Djuricic sfida gli amici serbi: 'Che Kostic! Vlahovic sarà leggenda ma basta gol alla Samp' -

La Gazzetta dello Sport

La porta della Samp era rimasta aperta. Nonostante tutto. Così, tre anni e mezzo dopo, appena Filipha ricevuto la chiamata blucerchiata, rispondere sì è stata una cosa naturale, quasi scontata. E la storia è ricominciata. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi ...Latra Sampdoria e Juventus potrà essere seguita ovviamente anche in diretta streaming su ... Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Vieira; Leris, Rincon, Sabiri,; Caputo. ... Djuricic sfida gli amici serbi: "Che Kostic! Vlahovic sarà leggenda ma basta gol alla Samp" Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Così il centrocampista della Sampdoria Filip Djuricic spiega perché ha deciso di tornare in ... tecnico", ha confessato a La Gazzetta dello Sport a poche ore dalla sfida del 'Ferraris'. Ascolta Radio ...