Diavoli | Leonardo | le serie Lux Vide conquistano la prima serata della TV americana

Le serie italiane Diavoli e Leonardo, firmate Lux Vide, saranno trasmesse ogni martedì sul canale americano The CW. Leonardo e Diavoli (seconda stagione), le due serie tv prodotte da Lux Vide, società del gruppo Fremantle e amatissime dal pubblico italiano sbarcano sulla tv americana e conquistano la prima serata del canale The CW. Ogni martedì sera a partire dalle ore 20.00 il pubblico americano potrà approfondire la storia del poliedrico artista Leonardo Da Vinci interpretato da Aidan Turner, per poi seguire alle ore 21.00, le vicende del financial thriller, Diavoli (seconda stagione), con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey.

