Di Marzio: Roma, per Zaniolo lussazione alla spalla. Resterà fuori 3-4 settimane (Di lunedì 22 agosto 2022) Il giornalista Sky Gianluca Di Marzio dà gli aggiornamenti sulle condizioni di Nicolò Zaniolo, vittima di un infortunio alla spalla nella partita della Roma contro la Cremonese. Zaniolo è uscito dal campo in barella, dolorante. Il calciatore si è sottoposto agli esami strumentali a Villa Stuart. Gli accertamenti hanno evidenziato una lussazione alla spalla sinistra. Zaniolo Resterà fuori 3-4 settimane. “Il calciatore ha già svolto gli esami strumentli a Villa Stuart. Per il classe 1999 si temeva una frattura, con il rischio di intervento chirurgico. Si tratta invece di una lussazione alla spalla. I tempi di recupero si ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 22 agosto 2022) Il giornalista Sky Gianluca Didà gli aggiornamenti sulle condizioni di Nicolò, vittima di un infortuniospnella partita dellacontro la Cremonese.è uscito dal campo in barella, dolorante. Il calciatore si è sottoposto agli esami strumentali a Villa Stuart. Gli accertamenti hanno evidenziato unaspsinistra.3-4. “Il calciatore ha già svolto gli esami strumentli a Villa Stuart. Per il classe 1999 si temeva una frattura, con il rischio di intervento chirurgico. Si tratta invece di unasp. I tempi di recupero si ...

