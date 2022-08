Depay, la Juventus riflette. Milik è l’alternativa: c’è l’accordo (Di lunedì 22 agosto 2022) La Juventus ha chiuso l’accordo per Milik, ma riflette sulle nuove richieste di Depay giunte in queste ore Sono ore di riflessione in casa Juventus. Il club bianconero ha intenzione di chiudere in questa settimana la questione vice Vlahovic e il primo nome in lista resta quello di Memphis Depay. Una volta definito l’accordo con Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 22 agosto 2022) Laha chiusoper, masulle nuove richieste digiunte in queste ore Sono ore di riflessione in casa. Il club bianconero ha intenzione di chiudere in questa settimana la questione vice Vlahovic e il primo nome in lista resta quello di Memphis. Una volta definitocon Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

DiMarzio : #Calciomercato I Il rappresentante di #Depay è in Italia: pronta la risoluzione col @FCBarcelona, si attende l'ok d… - Gazzetta_it : Juve, non solo Depay: tutti i nomi e gli intrecci per dare una punta ad Allegri #calciomercato - mirkocalemme : La #Juventus ha trovato una bozza d'accordo con il #Barça, ma ora ci sono problemi con #Depay. Nuovi contatti con… - Leggendario_89 : RT @insiderskiller: Classico insider 2g fa -> Depay arriva lunedì 1g fa -> Depay è in stand by, lo sapeva da 3g ma addirittura azzardava… - Leggendario_89 : RT @insiderskiller: L’altro mago è lui: 5g fa-> #Depay domani a Torino 1g fa-> Lasciate stare chi parla di Depay Fatevi un giro nel suo… -