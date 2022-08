Demi Lovato pubblica il nuovo album Holy Fvck (Di lunedì 22 agosto 2022) Demi Lovato ha pubblicato il suo atteso ottavo album di studio dal titolo Holy Fvck, tra rock e pop punk Demi Lovato ha pubblicato il suo atteso ottavo album di studio dal titolo Holy Fvck. Composto da 16 tracce, l’album è un viaggio sonoro fondato sulle radici rock e pop-punk e illustra una retrospettiva sincera e ironica delle sue personali esperienze di vita. Il disco include le canzoni già pubblicate 29, Substance, Skin Of My Teeth e i contributi di Yungblud, Royal & The Serpent e Dead Sara. “Nel realizzare Holy Fvck, ho voluto esplorare la dicotomia che tutti noi affrontiamo tra idee e sentimenti: tra il bene ... Leggi su spettacolo.eu (Di lunedì 22 agosto 2022)hato il suo atteso ottavodi studio dal titolo, tra rock e pop punkhato il suo atteso ottavodi studio dal titolo. Composto da 16 tracce, l’è un viaggio sonoro fondato sulle radici rock e pop-punk e illustra una retrospettiva sincera e ironica delle sue personali esperienze di vita. Il disco include le canzoni giàte 29, Substance, Skin Of My Teeth e i contributi di Yungblud, Royal & The Serpent e Dead Sara. “Nel realizzare, ho voluto esplorare la dicotomia che tutti noi affrontiamo tra idee e sentimenti: tra il bene ...

