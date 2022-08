Decameron, Netflix ordina una serie ispirata all’opera di Boccaccio: tutti i dettagli (Di lunedì 22 agosto 2022) Il Decameron di Giovanni Boccaccio diventa una serie per Netflix: la piattaforma ha già ordinato una prima stagione ispirata all’opera letteraria. Si tratterà di uno show che non ricalcherà pedissequamente la raccolta di novelle, ma la prenderà come spunto per una storia nuova: ecco cosa si sa. Nel corso di diversi anni, la celebre raccolta di novelle è stata usata come spunto per numerose produzioni cinematografiche. Anche Pier Paolo Pasolini ha portato l’opera di Giovanni Boccaccio al cinema nel 1971. Ora, il Decameron torna ad ispirare un nuovo progetto, per la prima volta in forma seriale. Netflix avrebbe difatti già ordinato la realizzazione di una prima tranche di episodi, basata sulla raccolta ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 22 agosto 2022) Ildi Giovannidiventa unaper: la piattaforma ha giàto una prima stagioneletteraria. Si tratterà di uno show che non ricalcherà pedissequamente la raccolta di novelle, ma la prenderà come spunto per una storia nuova: ecco cosa si sa. Nel corso di diversi anni, la celebre raccolta di novelle è stata usata come spunto per numerose produzioni cinematografiche. Anche Pier Paolo Pasolini ha portato l’opera di Giovannial cinema nel 1971. Ora, iltorna ad ispirare un nuovo progetto, per la prima volta in forma seriale.avrebbe difatti giàto la realizzazione di una prima tranche di episodi, basata sulla raccolta ...

