De Rossi in pole per la panchina del Benevento: in caso di esonero di Caserta i bookie puntano sull'ex Roma (Di lunedì 22 agosto 2022) E' cominciata in salita la stagione del Benevento, che dopo due giornate in Serie B ha totalizzato un solo punto e vede già traballare... Leggi su calciomercato (Di lunedì 22 agosto 2022) E' cominciata in salita la stagione del, che dopo due giornate in Serie B ha totalizzato un solo punto e vede già traballare...

NTR24 : Strega, per i bookmakers De Rossi in pole per la panchina del Benevento - Max_Mogavero : #Benevento, in caso di esonero di Caserta, De Rossi resta in pole (piace anche all'#HellasVerona) ma ci sono due al… - Max_Mogavero : Punto d’orgoglio: il #Benevento esce indenne dal ‘Ferraris’, ma Caserta resta in bilico. De Rossi e D'Angelo in pol… - infoitsport : Moto3, GP Austria: prima pole per Holgado, 4° Rossi, 5° Foggia, 11° Garcia - sportli26181512 : Moto3, GP Austria: prima pole per Holgado, 4° Rossi, 5° Foggia, 11° Garcia. HIGHLIGHTS: Prima pole in carriera per… -