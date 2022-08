Darya Dugina, le ricerche su Bellingcat della giornalista figlia di Dugin (Di lunedì 22 agosto 2022) Roma, 22 ago – Non sono ancora chiari, e probabilmente non lo saranno mai, la dinamica e il mandante dell’attentato che ha ucciso a Mosca Darya Dugina, giornalista russa e figlia trentenne del filosofo russo Aleksandr Dugin. In questo articolo, ci concentreremo sulle ricerche della Dugina che hanno svelato i legami tra Bellingcat, “collettivo internazionale indipendente di ricercatori, investigatori e cittadini giornalisti” con sede in Olanda, e le organizzazioni finanziati dai governi occidentali. Prima dell’attentato, Darya Dugina stava investigando in particolare sui legami di un giornalista di Bellingcat con ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 22 agosto 2022) Roma, 22 ago – Non sono ancora chiari, e probabilmente non lo saranno mai, la dinamica e il mandante dell’attentato che ha ucciso a Moscarussa etrentenne del filosofo russo Aleksandr. In questo articolo, ci concentreremo sulleche hanno svelato i legami tra, “collettivo internazionale indipendente di ricercatori, investigatori e cittadini giornalisti” con sede in Olanda, e le organizzazioni finanziati dai governi occidentali. Prima dell’attentato,stava investigando in particolare sui legami di undicon ...

martaottaviani : Mini thread di aggiornamento 1/ L'attentato in cui ha perso la vita Darya #Dugina figlia di #Dugin sarebbe stato or… - martaottaviani : Thread un minino ragionato sull'esplosione che ha portato alla morte di Darya #Dugina 1/ #Dugin non ha mai frequent… - Agenzia_Ansa : 'L'Ucraina non ha nulla a che fare con l'omicidio della figlia di Dugin': questa la netta dichiarazione di Mykhailo… - senzchicca : RT @pbecchi: Se la pista ucraina per la morte di Darya Dugina dovesse rivelarsi attendibile, allora dovrebbe essere chiaro che stiamo milit… - IlPrimatoN : Di cosa si occupava Darya #Dugina, morta in un attentato a Mosca ? Francesca Totolo @fratotolo2 -