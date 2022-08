Da Parigi – Trasferimenti: Newcastle ha provato Manu Koné (Mönchengladbach) (Di lunedì 22 agosto 2022) 2022-08-22 12:14:00 Avrebbe del clamoroso l’ultima notizia di L’Équipe: La capolista del Newcastle ha chiuso la domenica sera con immani rimpianti vista lo scenario contro il Manchester City (3-3). Una delusione che non impedisce loro di attivarsi sulla costruzione della propria forza lavoro entro la fine del periodo di mercato. Da qualche giorno li preoccupa in modo particolare un dossier: quello del francese Manu Koné. Alla ricerca di un giocatore capace di evolvere il numero 6 o il numero 8 per densificare il centrocampo, il Newcastle ha fatto del centrocampista del Mönchengladbach (sotto contratto fino al 2025) una priorità in questa posizione. Un giovane centrocampista promettente L’ex Toulousain (21), arrivato in Bundesliga nell’estate del ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 22 agosto 2022) 2022-08-22 12:14:00 Avrebbe del clamoroso l’ultima notizia di L’Équipe: La capolista delha chiuso la domenica sera con immani rimpianti vista lo scenario contro il Manchester City (3-3). Una delusione che non impedisce loro di attivarsi sulla costruzione della propria forza lavoro entro la fine del periodo di mercato. Da qualche giorno li preoccupa in modo particolare un dossier: quello del francese. Alla ricerca di un giocatore capace di evolvere il numero 6 o il numero 8 per densificare il centrocampo, ilha fatto del centrocampista del(sotto contratto fino al 2025) una priorità in questa posizione. Un giovane centrocampista promettente L’ex Toulousain (21), arrivato in Bundesliga nell’estate del ...

oscarvalle1984 : RT @NonSoloJuve: CONFERMA DA PARIGI: #PAREDES OUT ??”Keylor Navas, Thilo Kehrer, Idrissa Gueye e Leandro #Paredes sono in partenza dal Psg… - Roberta_Siro : RT @NonSoloJuve: CONFERMA DA PARIGI: #PAREDES OUT ??”Keylor Navas, Thilo Kehrer, Idrissa Gueye e Leandro #Paredes sono in partenza dal Psg… - pazzamentejuve : RT @NonSoloJuve: CONFERMA DA PARIGI: #PAREDES OUT ??”Keylor Navas, Thilo Kehrer, Idrissa Gueye e Leandro #Paredes sono in partenza dal Psg… - Romanito_21 : RT @NonSoloJuve: CONFERMA DA PARIGI: #PAREDES OUT ??”Keylor Navas, Thilo Kehrer, Idrissa Gueye e Leandro #Paredes sono in partenza dal Psg… - Vincenzo140893 : RT @NonSoloJuve: CONFERMA DA PARIGI: #PAREDES OUT ??”Keylor Navas, Thilo Kehrer, Idrissa Gueye e Leandro #Paredes sono in partenza dal Psg… -