Cristiano Ronaldo, è assurdo: l’acquisto da 1 milione di dollari genera il panico, fan disgustati (Di lunedì 22 agosto 2022) Cristiano Ronaldo fa nuovamente parlare di sé, ma stavolta per un acquisto davvero esoso: 1 milione di euro, decisamente esagerati per un solo oggetto! Sia chiaro: ognuno il proprio denaro lo sperpera come meglio crede, sicuramente su questo saremo tutti d’accordo. Da una parte troviamo un’ampia fetta di vip, appartenenti al mondo dello spettacolo, del gossip o semplicemente del calcio che hanno accumulato nel tempo fama e denaro, dall’altra invece troviamo chi possiede una grande possibilità economica, ma preferisce investire i propri risparmi in altro. Credits InstagramAl di là di ciò che sia ritenuto giusto o sbagliato, chi ha parecchi soldi tende a spenderli per acquistare ‘beni di lusso’. Alcuni utili per carità, altri invece decisamente meno. Cristiano Ronaldo lo conosciamo tutti, calciatore ... Leggi su curiosauro (Di lunedì 22 agosto 2022)fa nuovamente parlare di sé, ma stavolta per un acquisto davvero esoso: 1di euro, decisamente esagerati per un solo oggetto! Sia chiaro: ognuno il proprio denaro lo sperpera come meglio crede, sicuramente su questo saremo tutti d’accordo. Da una parte troviamo un’ampia fetta di vip, appartenenti al mondo dello spettacolo, del gossip o semplicemente del calcio che hanno accumulato nel tempo fama e denaro, dall’altra invece troviamo chi possiede una grande possibilità economica, ma preferisce investire i propri risparmi in altro. Credits InstagramAl di là di ciò che sia ritenuto giusto o sbagliato, chi ha parecchi soldi tende a spenderli per acquistare ‘beni di lusso’. Alcuni utili per carità, altri invece decisamente meno.lo conosciamo tutti, calciatore ...

