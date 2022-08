Covid oggi Lombardia, 1.042 contagi e 16 morti. A Milano città 144 casi (Di lunedì 22 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 1.042 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 22 agosto 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 16 morti, portando così a 42.099 il totale delle vittime da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore i tamponi processati sono stati 7.899 con un tasso di positività al 13,1%. Calano i ricoveri in terapia intensiva: sono 20, uno in meno di ieri, mentre quelli nei reparti ordinari salgono a 790, 8 in più di ieri. Quanto a Milano, in provincia di registrano 320 di cui 144 a Milano città. A Bergamo i positivi sono invece 94, a Brescia 196, a Como 41, a Cremona 43, a Lecco 15, a Lodi 11, a Mantova 53, nella provincia di Monza e Brianza 92, a Pavia 63, a Sondrio 19, a Varese 50. ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 22 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 1.042 i nuovida Coronavirus, 22 agosto 2022 in, secondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 16, portando così a 42.099 il totale delle vittime da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore i tamponi processati sono stati 7.899 con un tasso di positività al 13,1%. Calano i ricoveri in terapia intensiva: sono 20, uno in meno di ieri, mentre quelli nei reparti ordinari salgono a 790, 8 in più di ieri. Quanto a, in provincia di registrano 320 di cui 144 a. A Bergamo i positivi sono invece 94, a Brescia 196, a Como 41, a Cremona 43, a Lecco 15, a Lodi 11, a Mantova 53, nella provincia di Monza e Brianza 92, a Pavia 63, a Sondrio 19, a Varese 50. ...

