Covid oggi Emilia Romagna, 1.185 contagi e 11 morti: bollettino 22 agosto (Di lunedì 22 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 1.185 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 22 agosto 2022 in Emilia Romagna, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 11 morti per un totale di 17.807 vittime da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 4.716 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività del 25,1%. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell'Emilia-Romagna sono 29, 4 in meno rispetto a ieri. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.159, 25 in più rispetto a ieri. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Reggio Emilia a 184, seguita da Modena a 158 e ...

