Covid, le notizie di oggi. In calo i ricoveri, lieve aumento per le intensive. LIVE (Di lunedì 22 agosto 2022) Continua il calo dei ricoveri negli ospedali (-86), mentre sono in crescita di poco le persone in terapia intensiva (+6). Nelle ultime ore 19.470 casi e 63 morti. Per il nuovo anno scolastico anche i docenti no-vax potranno tornare in classe Leggi su tg24.sky (Di lunedì 22 agosto 2022) Continua ildeinegli ospedali (-86), mentre sono in crescita di poco le persone in terapia intensiva (+6). Nelle ultime ore 19.470 casi e 63 morti. Per il nuovo anno scolastico anche i docenti no-vax potranno tornare in classe

