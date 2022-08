Covid | le notizie di oggi Agenas | reparti stabili al 10% | tre regioni oltre il 15% LIVE

(Di lunedì 22 agosto 2022) Continua il calo dei ricoveri negli ospedali (-86), mentre sono in crescita di poco le persone in terapia intensiva (+6). Nella giornata di ieri sono stati registrati 19.470 casi e 63 morti. Per il nuovo anno scolastico anche i docenti no-vax potranno tornare in classe

Continua il calo dei ricoveri negli ospedali ( - 86), mentre sono in crescita di poco le persone in terapia intensiva (+6). Nella giornata di ieri sono stati registrati 19.470 casi e 63 morti. Per il nuovo anno scolastico anche i docenti no-vax potranno tornare in classe. Cala ancora leggermente l'incidenza settimanale di Covid-19 in Alto Adige con 285 casi per 100.000 abitanti, ovvero -2 rispetto a ieri. Non ci sono stati ulteriori decessi. (ANSA) Il noto virologo Roberto Burioni ha chiesto che sia fatta maggiore chiarezza sulle cause dell'elevato numero di morti in Italia legati al Covid-19.