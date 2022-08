Covid, le notizie. Bollettino: 10.418 nuovi casi, 75 morti. Tasso al 16,5%. LIVE (Di lunedì 22 agosto 2022) In calole terapie intensive (-7), salgono i ricoveri ordinari (+74). Agenas: reparti stabili al 10%, tre regioni oltre il 15%. Per il nuovo anno scolastico anche i docenti no-vax potranno tornare in classe. "E' giusto", ha detto il sottosegretario alla Salute, Sileri. Galli e Lopalco: "Il rischio più alto è il loro" Leggi su tg24.sky (Di lunedì 22 agosto 2022) In calole terapie intensive (-7), salgono i ricoveri ordinari (+74). Agenas: reparti stabili al 10%, tre regioni oltre il 15%. Per il nuovo anno scolastico anche i docenti no-vax potranno tornare in classe. "E' giusto", ha detto il sottosegretario alla Salute, Sileri. Galli e Lopalco: "Il rischio più alto è il loro"

