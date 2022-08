Covid | le notizie Bollettino | 10 418 nuovi casi | 75 morti Tasso al 16 | 5% LIVE

(Di lunedì 22 agosto 2022) Nelle ultime 24 ore processati 63.188. In calo le terapie intensive (-7) mentre salgono i ricoveri ordinari (+74). Agenas: reparti stabili al 10%, tre regioni oltre il 15%. Per il nuovo anno scolastico anche i docenti no-vax potranno tornare in classe. "È giusto", ha detto il sottosegretario alla Salute Sileri. Galli e Lopalco: "Il rischio più alto è il loro". Intanto negli Usa Anthony Fauci annuncia che a dicembre si dimetterà da consigliere medico della Casa Bianca

, i tempi di incubazione: le varianti I ricercatori di Pechino , che hanno esaminato i dati di 142 studi, con 8112 pazienti coinvolti , si sono concentrati sul tempo necessario per sviluppare la ...5,7 mln di bambini a rischio fame sotto i 5 anni 24 Giugno 2021. Mistero dei dati con le ... Fin qui leufficiali ma sui canali Telegram abbondano altre presunte informazioni e ..."Non credo che nei prossimi mesi occorreranno misure come quelle che furono introdotte negli anni scorsi, ma solo le normali accortezze che tutti abbiamo imparato a usare". Lo ha affermato il sottoseg ...(Adnkronos) – Sono 10.418 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 22 agosto 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero ...