Covid, il virologo Burioni: "Troppi quasi 100 morti al giorno e stop agli antibiotici" (Di lunedì 22 agosto 2022) La doppia accusa del virologo. Sono 662 i morti in una settimana quando a giugno, con lo stesso numero di infettati, furono 442. Il professore del San Raffaele: "Ancora tante prescrizioni di Azitromicina che è inutile". I farmacisti: "Una decisione dei medici" Leggi su repubblica (Di lunedì 22 agosto 2022) La doppia accusa del. Sono 662 iin una settimana quando a giugno, con lo stesso numero di infettati, furono 442. Il professore del San Raffaele: "Ancora tante prescrizioni di Azitromicina che è inutile". I farmacisti: "Una decisione dei medici"

giogioppi : RT @repubblica: Covid, la doppia accusa del virologo Burioni: 'Troppi quasi 100 morti al giorno e stop agli antibiotici' - AleCom1968 : RT @Miti_Vigliero: Pregliasco: 'Il Covid non si è raffreddorizzato. Vaccini subito, prepariamo l'autunno' Per il virologo milanese interve… - ValeryMell1 : RT @Miti_Vigliero: Pregliasco: 'Il Covid non si è raffreddorizzato. Vaccini subito, prepariamo l'autunno' Per il virologo milanese interve… - Lgiova66 : RT @Miti_Vigliero: Pregliasco: 'Il Covid non si è raffreddorizzato. Vaccini subito, prepariamo l'autunno' Per il virologo milanese interve… - Miti_Vigliero : Pregliasco: 'Il Covid non si è raffreddorizzato. Vaccini subito, prepariamo l'autunno' Per il virologo milanese in… -