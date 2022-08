Covid | il bollettino | 19 470 nuovi casi | 63 morti Tasso di positività al 16 | 4 %

(Di lunedì 22 agosto 2022) I tamponi processati sono 118.520. In calo ricoveri (-86) e su le terapie intensive (+6). Dal Meeting di Rimini il ministro della Salute Roberto Speranza avverte: "Nessun cambiamento delle norme su isolamento in vista delle elezioni. Intanto, dal ministero dell'Istruzione arriva una circolare sulla scuola: nessun obbligo di vaccino per i professori: anche i docenti no-vax potranno tornare in classe

I DATI DALLE REGIONI LAZIO - Sono 1.564 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 21 agosto 2022 nel Lazio, secondo i dati- 19 dell'ultimodella Regione. Da ieri non è stata registrata ...Burioni: "Troppi morti"/ Bertollini (ex Oms) all'Iss: "Studio per capire cause" I risultati ...CORONAVIRUS LOMBARDIA 21 AGOSTO/ Dati: +2.235 nuovi positivi e 23 mortisecondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 63 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati ...I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell'Emilia-Romagna sono 33, 3 in più rispetto a ieri. (Adnkronos) - Sono 1.727 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 21 agosto 2022 in Emilia ...