Covid | Fauci lascia la Casa Bianca Biden | “Usa più forti grazie a lui”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 22 agosto 2022) (Adnkronos) – Joeannuncia che Antony, il virologo italoamericano che è diventato in questi anni il volto della risposta dellaal, lascerà il suo incarico al Niad, dove “per quasi quattro decenni è stato direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases”. “ai molti contributi del dottoralla sanità pubblica, sono state salvate molte vite negli Stati Uniti e nel mondo – ha dettoin una dichiarazione diffusa dalla– mentrela sua posizione nel governo americano, so che il popolo americano e il mondo intero continueranno a beneficiare della sua esperienza e conoscenza in qualsiasi cosa farà”. Nel presentargli “i più ...