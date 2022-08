Covid bollettino 22 ago | 10 418 nuovi e 75 decessi

(Di lunedì 22 agosto 2022) Sono 10.418 icasi di positività al-19 (ieri 19.470) e 75 i(ieri 63) registrati in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale di 174.797 vittime e 21.660.885 casi da inizio pandemia. È quanto emerge dalodierno del ministero della Salute.Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi totali processati sono stati 63.188 (ieri 118.520) con un tasso di positività, ieri pari al 16,4%, che rimane sostanzialmente stabile al 16,5%. Sul fronte del sistema sanitario si registra una diminuzione delle terapie intensive (-7 rispetto a ieri, per un totale di 255) e un aumento dei ricoveri ordinari (+74, per un totale di 6.516).

Sono 10.418 i nuovi contagi di, contro i 19.470 di ieri ed i 9.894 di lunedi' scorso. I tamponi processati sono 63.188, con ... E' quanto emerge dal quotidiano del ministero della Salute. Burioni: "Troppi morti"/ Bertollini (ex Oms) all'Iss: "Studio per capire cause" Il numero dei morti, tenendo conto del quotidiano, continua ad essere alto, infatti la curva si mostra ... Poco indicativo il bolletino Covid, sono davvero pochi i tamponi fatti per confermare il trend in discesa della curva. In valore assoluto, i contagi sono bassi: solo 524 i nuovi casi registrati su men ...