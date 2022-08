Covid 19 in Campania, bollettino del 21 agosto: 827 positivi (Di lunedì 22 agosto 2022) Covid 19 in Campania: il bollettino di ieri, domenica 21 agosto, parla di 827 nuovi positivi su 4.556 tamponi analizzati. Sono 827 i nuovi casi di positività al Covid 19 in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 4.556 test eseguiti. Hanno dato esito positivo 785 tamponi antigenici e 42 test molecolari. Sono i Leggi su 2anews (Di lunedì 22 agosto 2022)19 in: ildi ieri, domenica 21, parla di 827 nuovisu 4.556 tamponi analizzati. Sono 827 i nuovi casi dità al19 innelle ultime 24 ore, a fronte di 4.556 test eseguiti. Hanno dato esito positivo 785 tamponi antigenici e 42 test molecolari. Sono i

VesuvioLive : Covid in Campania, il bollettino del 23 agosto: 827 casi e sette morti - corrmezzogiorno : #Napoli Covid, in Campania 827 positivi e sette nuove vittime. Giù i ricoveri - ANSACampania : Covid: 827 positivi in Campania, ancora in calo i ricoveri - sscalcionapoli1 : Regione Campania, 827 positivi su 4.556 tamponi nelle ultime 24 ore - MadaioRosario : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELLA REGIONE CAMPANIA Pubblichiamo la card con i dati aggiornati alle 23:59 di ier… -