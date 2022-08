Così Grey’s Anatomy 19 tenta il colpo, il “ritorno alle origini” è la strategia per la sopravvivenza (Di lunedì 22 agosto 2022) La strategia degli sceneggiatori di Grey’s Anatomy 19 è ormai chiara: dalla prossima stagione al via il 6 ottobre, ABC e ShondaLand tenteranno il colpaccio di un rinnovamento radicale dello show, provando a ripartire da capo. Una nuova classe di tirocinanti del primo anno, dei nuovi Magic Five, come nella primissima stagione, proverà a dare nuova linfa al Grey Sloan Memorial Hospital e far dimenticare l’assenza della sua protagonista storica, Meredith Grey, che apparirà solo di tanto in tanto. A confermare che questa sarà la linea guida di Grey’s Anatomy 19 è Kevin McKidd, che interpreta il dottor Owen Hunt nel medical drama e ha diretto numerosi episodi nelle ultime stagioni. Parlando dei nuovi personaggi annunciati per la stagione 19, sul tappeto rosso agli Hollywood Critics Association TV Awards ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 22 agosto 2022) Ladegli sceneggiatori di19 è ormai chiara: dalla prossima stagione al via il 6 ottobre, ABC e ShondaLand tenteranno il colpaccio di un rinnovamento radicale dello show, provando a ripartire da capo. Una nuova classe di tirocinanti del primo anno, dei nuovi Magic Five, come nella primissima stagione, proverà a dare nuova linfa al Grey Sloan Memorial Hospital e far dimenticare l’assenza della sua protagonista storica, Meredith Grey, che apparirà solo di tanto in tanto. A confermare che questa sarà la linea guida di19 è Kevin McKidd, che interpreta il dottor Owen Hunt nel medical drama e ha diretto numerosi episodi nelle ultime stagioni. Parlando dei nuovi personaggi annunciati per la stagione 19, sul tappeto rosso agli Hollywood Critics Association TV Awards ...

