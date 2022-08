“Cosa mi disse Raffaella Carrà” | Cristiano Malgioglio svela il contenuto dell’ultima telefonata

fattoquotidiano : Calenda parla della sua esperienza in Ferrari ma dimentica la raccomandazione del padre a Montezemolo: ecco cosa di… - renton1972 : RT @viaggrego: Quando #Calenda disse ad #AccordieDisaccordi: “#Non mi alleo con #Renzi, l’ho detto 18 #milioni di volte. Ecco cosa mi fa in… - carlopao86 : RT @viaggrego: Quando #Calenda disse ad #AccordieDisaccordi: “#Non mi alleo con #Renzi, l’ho detto 18 #milioni di volte. Ecco cosa mi fa in… - viaggrego : RT @viaggrego: Quando #Calenda disse ad #AccordieDisaccordi: “#Non mi alleo con #Renzi, l’ho detto 18 #milioni di volte. Ecco cosa mi fa in… - viaggrego : Quando #Calenda disse ad #AccordieDisaccordi: “#Non mi alleo con #Renzi, l’ho detto 18 #milioni di volte. Ecco cosa… -

ilmessaggero.it

...In un drammatico filmato amatoriale si vede il padre mettersi le mani nei capelli quando vede...dell'Ucraina " non dimentichiamoci il famoso discorso di Dugin quando in televisioneche gli ...Ora, se non le dispiace, riassumerei,, abbassando la voce mentre si sistemava addosso la coperta. Se c'e troppa realta, allora non ce n'e proprio per niente. Quindi possiamo fare una sola: ... Lady Diana, il pompiere che la soccorse: «Ecco cosa mi disse». La serie sui misteri e la vita della principess Nel corso della sua ultima intervista, Cristiano Malgioglio ha voluto raccontare il contenuto dell'ultima chiamata con Raffaella Carrà: le sue parole.Il 24 agosto esce il libro «Giannis. L’incredibile ascesa di un campione», dedicato al greco, stella Nba, che a settembre sfiderà l’Italia agli Europei. Ecco alcuni estratti: dalle scarpe nascoste per ...