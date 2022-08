Coronavirus in Italia, oltre 10 mila nuovi positivi. I decessi sono 75 (Di lunedì 22 agosto 2022) sono 10.418 i nuovi positivi al Covid in Italia, su un totale di 63.188 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. A renderlo noto è il quotidiano bollettino emesso dal Ministero della Salute. sono 75 i... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 22 agosto 2022)10.418 ial Covid in, su un totale di 63.188 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. A renderlo noto è il quotidiano bollettino emesso dal Ministero della Salute.75 i...

BreakingItalyNe : CORONAVIRUS IN ITALIA: 10.418 nuovi casi e 75 decessi, in totale sono 174.797 morti nel Paese: Sale a 6.439.025 mor… - irpiniatimes1 : Coronavirus Italia, il bollettino di oggi 22 agosto 2022 #italia #22agosto2022 #coronavirus #Bollettino - VivMilano : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, la situazione dei contagi in Italia: la mappa e i grafici interattivi #bollettinocovid #covid #daticovid… - VivMilano : RT @fanpage: Sono 10.418 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore su 63.188 tamponi effettuati. Altri 75 morti. Il… - VivMilano : RT @palermo24h: Covid in Italia, il bollettino del 22 agosto: 10.418 nuovi casi, incidenza stabile -