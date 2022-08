FiorinoLuca : Due storie diverse, ma con alcuni punti di contatto, si intrecciano a Cincinnati: Coric e Garcia, due potenziali cr… - EleRivo98 : Oggettivamente Garcia era molto più pronosticabile. Aveva vinto già due titoli wta quest'anno e stava giocando molt… - Gazzetta_it : #Coric, Garcia e i trionfi imprevisti: #Cincinnati è stato il torneo delle sorprese - lyra_col : RT @FiorinoLuca: Due storie diverse, ma con alcuni punti di contatto, si intrecciano a Cincinnati: Coric e Garcia, due potenziali crack del… - vberrmensch : RT @FiorinoLuca: Due storie diverse, ma con alcuni punti di contatto, si intrecciano a Cincinnati: Coric e Garcia, due potenziali crack del… -

La Gazzetta dello Sport

... sono una giocatrice qualificata, la francese Carolinenumero 35 del mondo, e un giocatore con la classifica protetta, il croato Bornain gara da numero 152 del mondo. La transalpina ......tre posizioni e torna al suo Best Ranking di numero 30 mentre incredibile salto di Bornache ...circuito femminile Anche nel circuito femminile c'è stata una grande sorpresa con Caroline... Coric, Garcia e i trionfi imprevisti: Cincinnati è stato il torneo delle sorprese La 23enne Bronzetti sconfitta in finale dalla greca qualificata Grammatikopoulou. Arriva comunque l'ingresso in top60 per Lucia ...Continua il sogno di Borna Coric, che dopo un lungo periodo di stop, vince la finale di Cincinnati contro il greco Stefanos Tsitsipas.