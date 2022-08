Conte scarica Letta in Sicilia: i grillini andranno da soli alle regionali (Di lunedì 22 agosto 2022) Colpo di scena. Conte scarica Letta in Sicilia dove “il Movimento 5 Stelle correrà da solo, per dare riscatto e dignità a tutta l’isola”. Lo annuncia su Facebook il leader del M5s, Giuseppe Conte. Sarà Nuccio Di Paola, attuale referente regionale del M5s, il candidato dei 5stelle a governatore in Sicilia. La decisione del Movimento scatena l’ira del Pd. “A Giuseppe Conte dico, intanto, che la dignità è mantenere la parola data. E questa rocambolesca giravolta di oggi del suo Movimento è tutt’altro che degna. Quello del M5s è alto tradimento nei confronti dei Siciliani che hanno creduto al fronte progressista”, afferma il segretario del partito in Sicilia, Anthony Barbagallo, sulla rottura di 5stelle per le ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 22 agosto 2022) Colpo di scena.indove “il Movimento 5 Stelle correrà da solo, per dare riscatto e dignità a tutta l’isola”. Lo annuncia su Facebook il leader del M5s, Giuseppe. Sarà Nuccio Di Paola, attuale referente regionale del M5s, il candidato dei 5stelle a governatore in. La decisione del Movimento scatena l’ira del Pd. “A Giuseppedico, intanto, che la dignità è mantenere la parola data. E questa rocambolesca giravolta di oggi del suo Movimento è tutt’altro che degna. Quello del M5s è alto tradimento nei confronti deini che hanno creduto al fronte progressista”, afferma il segretario del partito in, Anthony Barbagallo, sulla rottura di 5stelle per le ...

