Conte “M5S correrà da solo anche alle regionali siciliane” (Di lunedì 22 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “In Sicilia il Movimento 5 Stelle correrà da solo, per dare riscatto e dignità a tutta l’isola”. Lo annuncia su Facebook il presidente del movimento, Giuseppe Conte.“Alcune settimane fa ero stato chiaro: quello che vale a Roma vale a Palermo. Sappiamo come è andata nella capitale: il Pd ha scelto l’agenda Draghi, rinnegando tutto il lavoro realizzato in direzione progressista durante il Conte II. Nonostante questo, in Sicilia abbiamo tentato fino all’ultimo di costruire un percorso comune, anche in considerazione del percorso di partecipazione costruito in occasione delle primarie – prosegue Conte -. Dal Partito democratico, però, ancora una volta non sono giunte risposte adeguate. Siamo arrivati a questo paradosso: da una settimana c’è un’impasse dovuta ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 22 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “In Sicilia il Movimento 5 Stelleda, per dare riscatto e dignità a tutta l’isola”. Lo annuncia su Facebook il presidente del movimento, Giuseppe.“Alcune settimane fa ero stato chiaro: quello che vale a Roma vale a Palermo. Sappiamo come è andata nella capitale: il Pd ha scelto l’agenda Draghi, rinnegando tutto il lavoro realizzato in direzione progressista durante ilII. Nonostante questo, in Sicilia abbiamo tentato fino all’ultimo di costruire un percorso comune,in considerazione del percorso di partecipazione costruito in occasione delle primarie – prosegue-. Dal Partito democratico, però, ancora una volta non sono giunte risposte adeguate. Siamo arrivati a questo paradosso: da una settimana c’è un’impasse dovuta ...

lucianonobili : Come volevasi dimostrare: ogni giorno un esponente del Pd dice torniamo insieme al M5S. Oggi Conte ricambia ed è pr… - DantiNicola : L'orizzonte tracciato anche oggi dalle dichiarazioni di #Conte è chiaro: un minuto dopo le elezioni #PD e #M5S torn… - Giorgiolaporta : Che strano, #Conte e il #M5S non hanno trovato 15 secondi per un tweet sul caso #Ruberti. Tutto normale per loro? N… - giorgiovascotto : RT @lucianonobili: Come volevasi dimostrare: ogni giorno un esponente del Pd dice torniamo insieme al M5S. Oggi Conte ricambia ed è pronto… - DomaniGiornale : ???? #Conte annuncia la rottura della coalizione #Pd, #M5s e Sinistra per le regionali in Sicilia. Intanto Di Maio si… -