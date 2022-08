Consulente digitale Inps | un aiuto per avere un aumento della pensione

Leggi su webmagazine24

(Di lunedì 22 agosto 2022) L’nel corso degli anni ha cercato di apportare migliorie ai propri servizi, rendendo sempre più agevole ogni operazione o consultazione da parte degli utenti. Il portale online è stato via via arricchito per permettere ai cittadini di poter avviare il maggior numero di pratiche da remoto, senza doversi spostare presso la sede territoriale competente L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::: Contributi non sufficienti per le pensioni “, l’UE vuole il suo fallimento: austerità euroimposta e immigrati la causa” docente universitario lo dimostra Pensioni aprile 2020 anticipate (anche maggio e giugno) Rivalutazione reddito 2021 assegni familiari-dicembre 2021 e tredicesima: quando ...