Concerti dei Coldplay | date italiane 2023 | info biglietti

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 22 agosto 2022) In programma il 21 giugno allo stadio Diego Armando Maradona a Napoli e il 25 e 26 giugno allo stadio San Siro di Milano La mattina dopo aver completato la trionfale serie di sei serate da tutto esaurito al Wembley Stadium di Londra, ihanno annunciato altri spettacoli negli stadi europei per il loro Music Of The Spheres World Tour nell’estate del. Leincludono le prime visite del tour in Portogallo, Spagna, Italia, Svizzera, Danimarca e Paesi Bassi, oltre agli spettacoli nel Regno Unito a Manchester e Cardiff. Dopo sei anni dagli ultimi indimenticabiliin Italia del 3 e 4 luglio 2017 a Milano allo Stadio San Siro, la band capitanata da Chris Martin tornerà quindi in Italia nell’estateper tre: · 21 giugno · Napoli, Stadio Diego Armando Maradona · ...