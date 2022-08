Comedy Festival: dal 25 agosto all’Arena Milano Est arrivano i film (Di lunedì 22 agosto 2022) Comedy Festival: le risate possono avere forme diverse: romantiche, comiche, strappalacrime, demenziali, drammatiche, nere, d’azione e pure isteriche. Arena Milano Est anche quest’estate presenta le più quotate della stagione. Quando inizierà il Comedy Festival? Il Festival inizierà da lunedì 25 agosto a domenica 4 settembre (escluse le serate dal 30 agosto al 1° settembre). Il premio Sul grande (grandissimo) schermo dell’arena estiva più capiente di Milano si sfideranno, spesso introdotti dal vivo da attori e registi, titoli diversissimi tra loro. Quello che raccoglierà più consensi tra il pubblico, sarà poi premiato (e riproiettato) in autunno, nella sala del Teatro Cinema Martinitt. In allegato, dettagli e ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 22 agosto 2022): le risate possono avere forme diverse: romantiche, comiche, strappalacrime, demenziali, drammatiche, nere, d’azione e pure isteriche. ArenaEst anche quest’estate presenta le più quotate della stagione. Quando inizierà il? Ilinizierà da lunedì 25a domenica 4 settembre (escluse le serate dal 30al 1° settembre). Il premio Sul grande (grandissimo) schermo dell’arena estiva più capiente disi sfideranno, spesso introdotti dal vivo da attori e registi, titoli diversissimi tra loro. Quello che raccoglierà più consensi tra il pubblico, sarà poi premiato (e riproiettato) in autunno, nella sala del Teatro Cinema Martinitt. In allegato, dettagli e ...

