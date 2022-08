Coltivava marijuana in casa Arrestato

(Di lunedì 22 agosto 2022) L’ insolito via vai di giovani, noti consumatori di sostanze stupefacenti, all’interno di uno stabile del centro città, non è passato inosservato ai colleghi della Squadra Volante.Dopo aver effettuato un controllo ad un soggetto in regime di arresti domiciliari presso un appartamento di quello stabile, gli agenti hanno avvertito nell’androne del palazzo un forte odore, tipico della.Dopo aver osservato per diverso tempo numerosi ragazzi entrare ed uscire in tutta fretta, i colleghi hanno citofonato all’abitazione monitorata.Alla vista degli operanti, l’uomo che aveva aperto loro la porta, ha cercato di richiuderla ma è stato prontamente bloccato.A seguito della perquisizione domiciliare, i poliziotti hanno acquisito elementi utili a ritenere che l’uomo, un 46enne di origine polacca, avesse allestito all’interno della camera da letto una vera e propria ...

