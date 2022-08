Claudia Majolo, chi è la candidata del Movimento 5 Stelle fatta fuori a causa di parole di stima verso Berlusconi (Di lunedì 22 agosto 2022) Claudia Majolo è stata fatta fuori dal Movimento 5 Stelle in vista delle prossime elezioni del 25 settembre a causa di alcune sue parole di stima nei confronti di Berlusconi. Una scelta che ha lasciato la 35enne e avvocato di Napoli “attonita e amareggiata“. Claudia Majolo, chi è la candidata del Movimento 5 Stelle Claudia Majolo ha 35 anni ed è un avvocato originario di Napoli. Inoltre, è anche Presidente dell’Unione praticanti avvocati (Upa) che non aveva fatto mancare il suo sostegno per la candidatura in vista delle elezioni del 25 settembre con il Movimento 5 ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 22 agosto 2022)è statadalin vista delle prossime elezioni del 25 settembre adi alcune suedinei confronti di. Una scelta che ha lasciato la 35enne e avvocato di Napoli “attonita e amareggiata“., chi è ladelha 35 anni ed è un avvocato originario di Napoli. Inoltre, è anche Presidente dell’Unione praticanti avvocati (Upa) che non aveva fatto mancare il suo sostegno per la candidatura in vista delle elezioni del 25 settembre con il5 ...

